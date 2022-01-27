В олимпийской сборной России новые положительные тесты. Кто вообще доедет до Пекина? LIVE

А буквально несколько минут назад стало известно о том, что положительный тест уже в Пекине сдал тренер биатлонистов Сергей Башкиров. И если заболевший специалист сервиса Печерский, по сообщениям СБР, с командой не контактировал, то Башкиров в последние часы общался, если не с атлетами, то как минимум с коллегами-тренерами. Кажется, у наших спортсменов могут быть большие проблемы.

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