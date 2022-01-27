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Олимпиада-2022, актуальный состав сборной России на зимние Олимпийские игры, кто не едет в Китай из-за коронавируса

В олимпийской сборной России новые положительные тесты. Кто вообще доедет до Пекина? LIVE
Михаил Чесалин
Александр Логинов, сборная России по биатлону
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Все последние новости о заражениях в составе сборной России. К сожалению, их всё больше.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится церемония открытия Олимпиады-2022. Однако доедут до неё не все. Каждый день в олимпийской сборной России обнаруживаются новые проблемы, связанные с соблюдением антикоронавирусных мер, а также положительные тесты на ковид. Мы отслеживаем все эти новости, а также изменения в составе сборной.

Live Ангелина Николаева

Известно, что тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал один положительный тест. Уже сегодня должны прийти результаты второго теста.

14:48 Михаил Чесалин

А буквально несколько минут назад стало известно о том, что положительный тест уже в Пекине сдал тренер биатлонистов Сергей Башкиров. И если заболевший специалист сервиса Печерский, по сообщениям СБР, с командой не контактировал, то Башкиров в последние часы общался, если не с атлетами, то как минимум с коллегами-тренерами. Кажется, у наших спортсменов могут быть большие проблемы.

Новость по теме
Тренер сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус
14:44 Михаил Чесалин

Тяжёлое утро сегодня было у биатлонистов. Сразу пять представителей команды не смогли вылететь из Москвы в Пекин. Руководитель сервис-группы СБР Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус и помочь команде в Китае точно не сможет. А старший тренер женской команды Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин не смогли полететь из-за проблем с документами. Впрочем, эти проблемы должны решиться в течение суток.

В сборной России по биатлону беда. Двух спортсменок и старшего тренера не пустили в Пекин В сборной России по биатлону беда. Двух спортсменок и старшего тренера не пустили в Пекин
14:40 Михаил Чесалин

Олимпиада-2022 в Пекине из спортивного турнира превращается в лотерею, поскольку в Китае, кажется, победят не сильнейшие, а те, кому повезло не сдать положительный тест на коронавирус. Игры ещё не начались, а количество выбывших настораживает. Держим руку на пульсе и надеемся, что сборная России обойдётся малыми потерями в составе. Без потерь эти Игры для нас уже точно не пройдут.

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Теги Олимпиада 2022 Коронавирус ОИ-2022 •••

Заглавное фото: Kevin Voigt/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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