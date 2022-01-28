Песков рассказал детали поездки Путина на Олимпийские игры в Пекин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как будет проходить поездка Владимира Путина в Пекин. Напомним, ранее Путин заявил, что приедет на церемонию открытия Олимпийских игр в китайскую столицу.
«Едет обычная делегация. Обычное количество лиц, которые занимаются организацией поездки. Едет минимизированный пул, который будет иметь скудные возможности по освещению пребывания Путина. Это связано с жёсткими ограничениями, которые правильно и понятно ввели организаторы. Олимпиада проводится в сложное время, поэтому мы с пониманием к этому относимся и принимаем все необходимые меры. Он всегда на своём авто передвигается», — приводит слова Пескова Ura.ru.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.
- 28 января 2022
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