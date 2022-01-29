«Ситуация очень критическая». Немецкий журналист — об обстановке с ковидом в Пекине

Журналист немецкого телеканала ARD Клаус Люфен высказался о ситуации с коронавирусом в Китае перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Люфен сдал два отрицательных теста в Германии перед вылетом в Китай, затем ещё один отрицательный в аэропорту. После прилёта в город проведения Олимпиады его новая проба дала положительный результат.
«Несмотря на все меры предосторожности и условия, которые нам нужно выполнить, существует глобальная проблема, которую невозможно разрешить. У меня такое ощущение, что каждый час в мой отель-изолятор поступают 1-2 новых человека. Сейчас ситуация очень критическая. Меня мучает тревожность.
С журналистской точки зрения однозначно можно сказать только одну вещь: эта зимняя Олимпиада не должна была состояться сейчас, её следовало отложить на год», – приводит слова Люфена немецкое издание Focus.
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