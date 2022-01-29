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В норвежской делегации зафиксировали три случая заражения COVID-19 по прилёте в Пекин

В норвежской делегации зафиксировали три случая заражения COVID-19 по прилёте в Пекин
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Три положительных результата тестов на коронавирус зафиксировали в норвежской делегации по прибытии в Пекин (Китай) для участия в Олимпийских играх – 2022.

Все трое – не спортсмены, а сопровождающие команду лица. Примечательно, что все трое ранее переболели коронавирусом.

«Мы обнаружили, что по этой причине в их организмах остались следы вируса. Другие страны также отмечали подобное. Сейчас мы ведём диалог с МОК по данному вопросу», — приводит слова главного врача олимпийской сборной Норвегии Аасне Фенне Хоксруда Dagbladet.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

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