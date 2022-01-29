В норвежской делегации зафиксировали три случая заражения COVID-19 по прилёте в Пекин
Поделиться
Три положительных результата тестов на коронавирус зафиксировали в норвежской делегации по прибытии в Пекин (Китай) для участия в Олимпийских играх – 2022.
Все трое – не спортсмены, а сопровождающие команду лица. Примечательно, что все трое ранее переболели коронавирусом.
«Мы обнаружили, что по этой причине в их организмах остались следы вируса. Другие страны также отмечали подобное. Сейчас мы ведём диалог с МОК по данному вопросу», — приводит слова главного врача олимпийской сборной Норвегии Аасне Фенне Хоксруда Dagbladet.
Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
Комментарии
- 29 января 2022
-
15:44
-
15:42
-
15:08
-
15:02
-
13:52
-
13:30
-
13:16
-
12:50
-
12:44
-
12:27
-
12:15
-
11:55
-
11:37
-
11:36
-
11:27
-
10:56
-
10:26
-
10:25
-
10:14
-
09:58
-
09:54
-
09:00
-
08:18
-
06:23
-
04:58
-
04:18
-
00:02
- 28 января 2022
-
22:34
-
22:26
-
22:17
-
21:28
-
21:00
-
20:49
-
20:31
-
20:06
Партнерский контент