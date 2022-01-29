«Опасность не миновала». Клебо ради Олимпиады сбежал из команды на частном самолёте

В сборной Норвегии по лыжным гонкам продолжает бушевать «корона». Но её лидер здоров и делает всё возможное, чтобы добраться до Пекина.

Дуэль лидера сборной России Александра Большунова и норвежского лыжника Йоханнеса Клебо должна стать одним из самых ярких сюжетов Олимпийских игр 2022 года в Пекине. С большой долей вероятности можно предположить, что два топ-спортсмена должны сойтись между собой минимум в пяти, а то и во всех шести олимпийских дисциплинах в лыжных гонках. Но за неделю до начала главного старта четырёхлетия из стана норвежской команды начали приходить тревожные новости.

В понедельник, 24 января, пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а 26 января стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Следом выяснилось, что все лыжники мужской сборной контактировали с Монсеном, и поэтому вылет команды на Игры отложили. Изначально планировалось, что спортсмены вылетят в Пекин 27 января, после чего дату перенесли на 31 января.

27 января норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер инфицирован. Теперь 28-летний лыжник в лучшем для себя случае только спустя 15 дней сможет прилететь в Пекин, в результате чего он уже точно не сможет защитить своё звание олимпийского чемпиона в скиатлоне, которое добыл в 2018 году в Пхёнчхане.

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В такой ситуации сдача каждого последующего теста на коронавирус превращалась для остальных участников норвежского коллектива в настоящую лотерею, что никак не могло устраивать лидера сборной Йоханнеса Клебо, который едет Пекин с надеждой на завоевание целой коллекции золотых медалей. Накануне в норвежской прессе появилась информация, что, сдав несколько отрицательных тестов на коронавирус, Клебо воспользовался услугами своего личного спонсора UNO-x и на частном самолёте досрочно покинул расположение национальной команды в Италии, чтобы минимизировать нежелательные сейчас контакты с партнёрами по сборной. Это было очень похоже на бегство, но Йоханнеса в данной ситуации осуждать нельзя.

По рекомендации федерации, тренера Эйрика Мюра Носсума и врача Ойстена Андерсена никто из других лыжников не присоединился к Йоханнесу, несмотря на такую возможность. Досрочный вылет Клебо из Италии стал возможным благодаря окончанию карантина, который он проходил как лицо, контактировавшее с тренером Монсеном. Из норвежского аэропорта лыжника сразу же забрал отец, встречавший своего сына на машине.

«Мы подняли руку и сказали, что если есть что-то, чем мы можем помочь, то мы готовы. На протяжении двух лет мы руководили велокомандой в условиях пандемии и прекрасно знаем, как всё это сложно. А Олимпийские игры проводятся только раз в четыре года», — сказал генеральный директор Uno-X Йенс Хаугланд в интервью VG.

«Приятно было в четверг днём получить ответ, что тест отрицательный. В ближайшие дни и недели продолжу делать всё, чтобы избежать заражения. Слишком рано относиться к этому легкомысленно. Инфекционный контроль сейчас будет иметь для меня наивысший приоритет.

Рад, что у меня пока отрицательный результат, но мне грустно, что в сборной Норвегии положительные результаты. Сочувствую Симену, Анне Кьерсти и Хейди. Это очень грустно.

Сейчас в повседневной жизни нет недостатка в азарте и риске. В то же время пока рано думать, что опасность миновала. Тесты нужно сдавать каждый день, и скрестить пальцы, чтобы всё было хорошо. Никаких гарантий нет, но мы делаем всё возможное для борьбы с инфекцией», — приводит слова Клебо VG.

По сообщению врача команды Уве Ферагена, в пятницу все ПЦР-тесты норвежских лыжников оказались отрицательными, что дало возможность менеджерам их сборной скорректировать планы по возвращению остальных участников команды на родину. Вылет из Италии был смещён с воскресенья на субботу – для этого был арендован пассажирский самолёт. В понедельник, 31 января, по плану они должны вылететь в Пекин чартерным рейсом НОК Норвегии.

«Мне кажется, мы смогли изменить тенденцию. Мы сейчас в большей степени в атакующей позиции, чем вечером в четверг. Чувство радости от Олимпиады понемногу возвращается к оставшейся команде. Сейчас мы настроены по-боевому. Теперь всё в порядке. Мы немного сдулись, но невероятно, что сейчас мы можем хорошо спать ночью.

Теперь мы поедем на Олимпиаду и покажем результат. Наши амбиции неизменны. Мы хотим стать лучшей нацией. Мы хотим выиграть золото на всех дистанциях. Такова наша цель. А для меня самое важное – выиграть мужскую эстафету», — прокомментировал ситуацию в сборной Носсум.

Напомним, первый старт у мужчин в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине пройдёт 6 февраля, когда будут разыграны медали в скиатлоне. 8 февраля состоится индивидуальный спринт, а 11 февраля пройдёт раздельная гонка на 15 км. 13 февраля мужчины пробегут эстафету 4x10 км, а 16 февраля состоится командный спринт. Последний медальный комплект будет разыгран в предпоследний день олимпийского турнира – 19 февраля – когда состоится марафон.

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Именно в этой гонке сможет принять участие заразившийся Крюгер, если успеет сдать необходимое количество отрицательных ПЦР-тестов, необходимых для получения разрешения на въезд в столицу Китая. Однако вопрос о возможности его поездки в Пекин будет зависеть от решения тренера Носсума.

«Что касается Крюгера, то для начала ему нужно выздороветь. В районе 2-3 февраля у нас дедлайн, из которого нужно исходить. Дело не в том, когда Симен сможет вылететь в Китай, а в том, что тогда мы можем отправить туда чартером запасного гонщика. Если я отправлю резерв, то этим закрою дверь для Симена», – пояснил расклад Носсум.

Остальные же представители сборной Норвегии на данный момент могут вздохнуть спокойно. Кажется, что их национальной команде удалось избежать окончательного коронавирусного краха перед стартом турнира, к которому все спортсмены готовились на протяжении четырёх лет.