23 новых случая заражения COVID-19 выявлено среди прибывших в Пекин на Олимпиаду-2022

За последние сутки организаторы Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) зафиксировали 23 новых случая заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду, сообщается на официальном сайте соревнований.

Всего в Китай на Игры-2022 29 января прибыли 857 человек, из них 355 – спортсмены и представители команд. По итогам ПЦР-тестирования в аэропорту было выявлено 23 случая заражения. Из них 13 положительных результатов получили спортсмены и представители команд.

При этом ещё 11 положительных ковид-тестов сдали ранее прибывшие в Пекин, трое из них – спортсмены и члены сборных.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).