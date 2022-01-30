Белорусским олимпийцам разрешили общаться только со СМИ, аккредитованными НОК страны

Членам белорусской олимпийской делегации на Играх в Пекине (Китай) разрешили общаться только с представителями СМИ, которые были аккредитованы Национальным олимпийским комитетом страны. Об этом сообщает matchtv.ru со ссылкой на источник.

Напомним, ранее украинским спортсменам были даны рекомендации Министерством спорта страны. Украинцев попросили избегать совместных снимков с российскими олимпийцами и не давать интервью на русском языке во время зимних Игр в китайской столице.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.