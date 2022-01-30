Кто не поедет на Олимпиаду от России из-за коронавируса. Данные от 30 января

Состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) претерпел изменения в связи с коронавирусом. Из итоговой заявки был исключён фигурист Михаил Коляда, тест которого на COVID-19 дал положительный результат. В составе сборной России его заменил Евгений Семененко.
Положительный тест на коронавирус сдали также скелетонист Никита Трегубов, бобслеисты Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко. Их участие в Играх-2022 находится под вопросом.
Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров, который прибыл в Пекин, сдал сначала положительный тест на ковид, а затем — отрицательный.
Члены олимпийской сборной России по биатлону Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и тренер женской команды Михаил Шашилов, которые вылетели в Китай на несколько дней позже планируемого срока из-за некорректно заполненных документов, уже прилетели в Пекин и сдали отрицательные ПЦР-тесты.
Вчера, 29 января, появились слухи, что в российской сборной по фигурному катанию выявили два положительных теста на коронавирус: у хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза и генерального секретаря ФФККР Александра Когана. Но в самой федерации эти слухи опровергли.
Отметим, что все лыжники сборной России получили зелёные QR-коды и вылетели в Пекин.
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