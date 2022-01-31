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Скелетонисты Трегубов и Семёнов не выступят на Олимпийских играх из-за коронавируса

Скелетонисты Трегубов и Семёнов не выступят на Олимпийских играх из-за коронавируса
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Сборная России по скелетону понесла потери перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай). На соревнованиях не смогут выступить Никита Трегубов и Владислав Семёнов.

«К величайшему сожалению, Трегубов и Семёнов точно не поедут на Олимпийские игры. Семёнов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву и у него по-прежнему были положительные тесты. Вместо них летят Рукосуев и Романов», — цитирует главу федерации бобслея России Елену Аникину matchtv.ru.

Ранее Трегубов пожаловался, что после положительного теста ему пришлось снимать в Сочи квартиру за свой счёт. Также он сообщил, что сам оплачивает новые тесты, а федерация не оказывает спортсменам поддержку.

Трегубов — серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, многократный призёр чемпионатов мира и Европы. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) стартуют 4 февраля.

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