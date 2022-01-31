Шашилов рассказал, когда Буртасова прилетит в Пекин, чтобы заменить Васнецову

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о работе по замене в команде на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) биатлонистки Валерии Васнецовой. Ранее стало известно, что два теста спортсменки на коронавирус дали положительный результат. Сообщалось, что ее в команде заменит Евгения Буртасова. В оргкомитет ОИ-2022 был подан соответствующий запрос.
«По Буртасовой оформляют документы, этим занимается ОКР. Есть два рейса, 2 и 5 февраля, одним из них она прилетит.
Сегодня плановый отдых у всех, кто прилетел 26 числа. Казакевич прилетела позже, поэтому тренируется. Ульяна Нигматуллина сама решила покататься. Вчера прошелся по трассе, хорошая трасса, китайцы молодцы. Только ветрено», — цитирует Шашилова «Матч ТВ».
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