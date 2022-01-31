Анна Богалий прокомментировала возможную замену Васнецовой на Буртасову в составе на ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала то, что Евгения Буртасова может заменить Валерию Васнецову в составе сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Васнецова уже сообщила, что пропустит Олимпийские игры из-за заражения коронавирусом.

«Насколько я понимаю, мужская команда уже работает на месте в боевом составе, и сейчас стоит вопрос только по Васнецовой. Моё мнение: Женя Буртасова способна усилить сборную как человек, который не боится работать в ветер», — приводят слова Богалий «Известия».

В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что организация направила запрос оргкомитету Олимпийских игр по поводу замены Васнецовой на Буртасову, которая выступала на чемпионате Европы. Если будет принято положительное решение, Буртасова сможет прилететь в Пекин.

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