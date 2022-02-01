Фетисов: любая Олимпиада рождает новых героев. Хочется, чтобы они представляли Россию

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Знаменосцем на открытии Олимпийских игр должен быть спортсмен, которого уважают зрители, все ребята. У нас нет флага, но тем не менее это очень ответственный момент. Не хотелось бы кого-то выделять, но, помимо мастерства, здесь должно быть большое уважение среди своих коллег.
Всегда ждём от российских спортсменов максимальное количество наград, желательно первое место в медальном зачёте. Всё зависит от того, как была проведена подготовка в отдельных видах спорта. Сейчас много моментов, связанных с пандемией. Надеюсь, что всё было просчитано и не будет никаких проколов в подготовке.
Будем болеть за наших спортсменов и надеяться на успех. Любая Олимпиада рождает новых героев. Хочется, чтобы эти герои представляли нашу команду», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 1 февраля 2022
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