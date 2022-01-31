«Зажжение огня — самое нестандартное» Чем Китай удивит на церемонии открытия Олимпиады

Совсем чуть-чуть осталось до старта главного спортивного события этой зимы. В пятницу, 4 января, на Национальном стадионе Пекина состоится церемония открытия Олимпийских игр – 2022.

14 лет назад в Китае проходила летняя Олимпиада, и тогда церемония открытия поразила болельщиков масштабом и красочностью. Чем же будут удивлять организаторы в этот раз?

Где и когда пройдёт церемония открытия?

Соревнования по отдельным видам на Олимпиаде из-за плотного графика начнутся уже 2 февраля (правда, без розыгрыша медалей), а официальная церемония открытия пройдёт 4 февраля.

Мероприятие состоится там же, где в 2008 году были торжественно открыты летние Игры, – на Национальном стадионе Пекина, известном как «Птичье гнездо».

Церемония начнётся в 15:00 по московскому времени, в России прямую трансляцию события проведёт телеканал «Россия-1». Предполагается, что идти она будет полтора часа.

Сборная России планирует принять участие в церемонии открытия. В команде, как и в Токио, будет два знаменосца – мужчина и женщина. Это связано с политикой гендерного равенства, которую продвигает Международный олимпийский комитет. Знаменосцы будут определены непосредственно перед стартом Игр. В России в качестве кандидатов рассматриваются шорт-трекист Семён Елистратов, сноубордист Вик Уайлд и скелетонистка Елена Никитина.

«С кандидатурами знаменосцев определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии», – пояснил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Что будет на церемонии открытия Олимпиады-2022?

Программа мероприятия держится в строжайшем секрете, но для «затравки» организаторы Олимпиады-2022 рассказали о некоторых деталях церемонии. Руководить церемонией, как и на Играх-2008, будет кинорежиссёр Чжан Имоу, который был трижды номинирован на «Оскар».

К сожалению, из-за коронавируса шоу будет не таким масштабным по численности людей, как это было в 2008-м: тогда в представлении было задействовано сразу 15 тысяч актёров, а теперь будет всего три тысячи. Но организаторы обещают, что недостаток людей будет компенсирован за счёт использования современных технологий и захватывающих спецэффектов.

«Зажжение чаши с олимпийским огнём – кульминация всего действия – будет произведено наиболее нестандартным способом за последнее столетие. Кроме того, большое внимание в сценарии уделено темам защиты экологии и снижению уровня выбросов углекислого газа в атмосферу», — признался Чжан Имоу.

Основными темами церемонии будут экология, мир во всём мире, олимпийские принципы, а главной концепцией – единая судьба человечества. Поэтому, по словам Имоу, Олимпийские игры в Пекине будут экономичными, безопасными и яркими. Дата открытия Олимпиады совпадает со стартом аграрного сезона в Китае, который называется «личунь», что значит «начало весны». Эта тема в том числе будет затронута во время церемонии. Главное, что обещают организаторы, шоу будет соответствовать лозунгу Игр: «Вместе в общее будущее».

Кто будет участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2022?

Помимо красочного шоу, пройдёт и традиционный парад сборных. В нём примут участие атлеты из 95 стран, в том числе и из России. На Олимпиаде из-за санкций Всемирного антидопингового агентства россияне будут выступать под названием Олимпийского комитета России (ОКР или ROC). На церемонии открытия сборная России будет идти под флагом ОКР.

Мероприятие также планируют посетить главы государств различных стран и международных организаций. Конечно, на церемонии будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин. Ожидается приезд в Китай и президента России Владимира Путина. Также планируется участие глав Египта, Польши, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Аргентины, Камбоджи, Саудовской Аравии, Люксембурга, Монако и других.

Церемонию открытия намерены посетить президент МОК Томас Бах, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус и другие.

Однако ряд лидеров европейских стран и государств Северной Америки не поедут в Пекин. Часть отказалась из-за дипломатического бойкота, а часть – из-за сложной ситуации с коронавирусом.