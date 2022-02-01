AP ожидает, что Россия завоюет на Олимпийских играх пять золотых медалей

Журналисты всемирно известного новостного агентства Associated Press сделали прогноз на медальные результаты Олимпийских игр – 2022. Сборной России они отдали 27 медалей, пять из которых золотые.
Сразу три награды высшей пробы отданы фигуристам – Камиле Валиевой, паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также всем российским участникам командного турнира. Бесспорным фаворитом турнира лыжных акробатов, по мнению АР, является Максим Буров, а вот лыжнику Александру Большунову золото отдали только в марафоне.
Всего же в лыжных гонках России прочат девять медалей: два серебра в эстафетах, бронзу в мужском командном спринте, два серебра Большунову в скиатлоне и индивидуальной гонке, бронзу Александру Терентьеву в спринте, две бронзы Наталье Непряевой в спринте и скиатлоне.
В фигурном катании России отдают весь пьедестал у женщин, золото и серебро в парном катании (вторыми по версии АР станут Евгения Тарасова и Владимир Морозов), а также серебро в танцах на льду (Виктория Синицина и Никита Кацалапов).
В биатлоне России отдали всего две медали – бронзу Александру Логинову в гонке преследования и серебро мужчинам в эстафете.
- 1 февраля 2022
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