Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 16 февраля

Завтра, 16 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

16 февраля. 12-й день — 8 комплектов медалей

4:30. Фристайл, слоупстайл, мужчины.

8:45. Горнолыжный спорт, слалом, мужчины.

10:45. Биатлон, эстафета, женщины.

12:15. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины.

12:45. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины.

15:00. Фристайл, акробатика, мужчины.

15:44. Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины.

16:18. Шорт-трек, 1500 м, женщины.

Кёрлинг. Мужчины

9:05. 11-й тур. Великобритания — Россия.

Кёрлинг. Женщины

15:05. 11-й тур. Россия — Швеция.

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

9:00. Россия — Дания.

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