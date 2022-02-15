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Олимпиада-2022 в Пекине, расписание соревнований, 16 февраля, 12-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 16 февраля
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Завтра, 16 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
16 февраля. 12-й день — 8 комплектов медалей
4:30. Фристайл, слоупстайл, мужчины.
8:45. Горнолыжный спорт, слалом, мужчины.
10:45. Биатлон, эстафета, женщины.
12:15. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины.
12:45. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины.
15:00. Фристайл, акробатика, мужчины.
15:44. Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины.
16:18. Шорт-трек, 1500 м, женщины.

Кёрлинг. Мужчины
9:05. 11-й тур. Великобритания — Россия.

Кёрлинг. Женщины
15:05. 11-й тур. Россия — Швеция.

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
9:00. Россия — Дания.

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Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
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