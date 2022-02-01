Украинский шорт-трекист сравнил антиковидные меры на ОИ-2022 с сериалом «Игра в кальмара»

Лидер сборной Украины по шорт-треку Олег Гандей рассказал об условиях, в которых будет проходить олимпийский турнир на Играх в Китае.

«Арена новая, построена по всем современным стандартам. Лёд там очень быстрый. Его можно даже сравнивать с аренами Северной Америки, Канады. Построена по тем же технологиям. Поэтому надеюсь, что в Китае будут обновляться рекорды.

Впечатления от мер безопасности в Китае в условиях коронавируса? В этом плане очень сложно. Шаг вправо или влево – и тебе сразу делают замечание. А могут и оштрафовать на определённую сумму, если ты что-то не так сделаешь. Смотрели корейский сериал «Игра в кальмара»? Вот там точно такие же скафандры, точно так же они ходят и проверяют. Доходило до того, что они подходили к тебе и смотрели, что ты ешь или пьёшь. Морально всё-таки давит. Достаточно тяжело и приводит к дискомфорту на тренировках и соревнованиях именно в Китае», — приводит слова Гандея «Обозреватель».