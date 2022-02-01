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«Это рулетка настоящая». Павел Кулижников — о тестах на COVID-19 на Олимпиаде-2022

«Это рулетка настоящая». Павел Кулижников — о тестах на COVID-19 на Олимпиаде-2022
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Многократный чемпион мира, обладатель мирового рекорда на дистанции 500 метров российский конькобежец Павел Кулижников поделился первыми впечатлениями от пребывания на дебютных для него Олимпийских играх – 2022.

«Честно говоря, ничего необычного я пока не увидел. Возможно, из-за коронавируса смазались первые впечатления. Живём вчетвером в квартире, где у каждого небольшая комната и общий холл. Гуляем по Олимпийской деревне, ходим в столовую, ездим на автобусе на тренировки – в общем-то, и всё. Хотя, возможно, кто-то это более эмоционально воспринимает. Я всегда более спокойно на всё реагирую.

Народу действительно много. Я рассчитывал каких-то звёзд увидеть – тех, кого по телевизору показывают. Но никого не узнаю – только своих партнёров по команде. Хотя я спорт не так часто и смотрю, мало кого знаю. А тут ещё все в масках. Если очки надеть солнцезащитные – вообще непонятно, кто идёт. Атмосфера в деревне яркая, это есть. Но у меня, наверное, были завышенные ожидания, а пока ничего сверхъестественного не происходит.

Нервничаю ли, когда каждый день сдаю тесты на коронавирус? Так от нас же ничего не зависит. И что, я буду нервничать просто так? Это рулетка настоящая. Хотя даже не знаю, как здесь, в Пекине, можно заболеть. Мы всё время в масках, ПЦР сдаём постоянно», — приводит слова Кулижникова пресс-служба ОКР.

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