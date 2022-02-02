Гендиректор ВАДА ответил на вопрос о возможном повторении допингового скандала ОИ-2014

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста о возможном повторении допингового скандала с зимних Олимпийских игр – 2014 в Сочи на предстоящей Олимпиаде в Пекине.
«Не уверен, что стоит сравнивать эти Олимпиады. Это разные ситуации. Сейчас дело происходит в пузыре, но в процессе тестирования участвуют лаборатории с международными экспертами. Мы усвоили урок Сочи и следим за ситуацией. Не боимся повторения ситуации», — передаёт слова Ниггли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, что после ОИ-2014 Россию обвиняли в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. В итоге Спортивный арбитражный суд лишил РУСАДА статуса соответствия, а Россию – флага и гимна на Олимпиаде-2018.
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