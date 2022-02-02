Президент ВАДА: мы должны быть уверены, что антидопинговая программа в России сильна

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал о своём видении антидопинговой программы в России после случившегося допингового скандала на Олимпийских играх в Сочи – 2014, в результате чего последовало наказание в виде 2-летнего бана.
«Прошло больше года после решения CAS относительно формы российских спортсменов, их флага и прочего. Сейчас мы сосредоточены на мониторинге деятельности РУСАДА. Мы должны быть уверены, что антидопинговая программа в России сильна и соответствует всем правилам», — передаёт слова Баньки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, что после ОИ-2014 Россию обвиняли в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. В итоге Спортивный арбитражный суд лишил РУСАДА статуса соответствия, а Россию – флага и гимна на Олимпиаде-2018.
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