Президент ВАДА: мы должны быть уверены, что антидопинговая программа в России сильна

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал о своём видении антидопинговой программы в России после случившегося допингового скандала на Олимпийских играх в Сочи – 2014, в результате чего последовало наказание в виде 2-летнего бана.

«Прошло больше года после решения CAS относительно формы российских спортсменов, их флага и прочего. Сейчас мы сосредоточены на мониторинге деятельности РУСАДА. Мы должны быть уверены, что антидопинговая программа в России сильна и соответствует всем правилам», — передаёт слова Баньки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что после ОИ-2014 Россию обвиняли в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов. В итоге Спортивный арбитражный суд лишил РУСАДА статуса соответствия, а Россию – флага и гимна на Олимпиаде-2018.