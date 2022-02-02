Мировой лидер по прыжкам с трамплина Марита Крамер пропустит ОИ-2022 из-за коронавируса

Ведущая в мире прыгунья с трамплина среди женщин Марита Крамер из Австрии пропустит Олимпийские игры в Пекине – 2022 после того, как не смогла оперативно оправиться от вируса COVID-19, чтобы добраться до столицы Китая. Об этом сообщает Reuters.

Австрийка, которая первоначально отложила свой отъезд на прошлой неделе после положительного результата теста во время соревнований в Германии — последнего перед Играми, — сообщила, что не сможет восстановиться к соревнованиям. 20-летняя Крамер должна была принять участие в своих первых играх, ее соревнования стартую уже на этой неделе.

Напомним, в отличие от многих стран, стремящихся жить с COVID-19, Китай перед Играми изолировал себя политикой абсолютной нетерпимости, отменив почти все международные рейсы и приняв жесточайшие меры в области здравоохранения во время Олимпиады. Все участники должны сдать два отрицательных теста до вылета, прибыть чартерными рейсами и только затем ежедневно проходить тестирование в столице Китая, соблюдая при этом строгие санитарные правила на протяжении всего пребывания.