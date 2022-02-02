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«Неужели мир так несправедлив?» Крамер эмоционально отреагировала на пропуск Олимпиады

«Неужели мир так несправедлив?» Крамер эмоционально отреагировала на пропуск Олимпиады
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20-летняя австрийская прыгунья с трамплина и лидер текущего сезона Кубка мира Марита Крамер эмоционально высказалась о пропуске Олимпийских игр в Пекине – 2022 из-за выявленного заболевания коронавирусом перед вылетом.

«Как уже знает большинство из вас, я получила положительный результат на заключительном тестировании на коронавирус перед поездкой в Пекин. Сначала я не могла в это поверить, потому что делала всё возможное, чтобы избежать такой ситуации. Я сразу же отправилась домой, чтобы сдать повторный тест, надеясь, что значение антител будет достаточным для вылета позднее и подготовки к соревнованиям. Но тест снова положительный.

Ни слов, ни чувств, только пустота. Неужели мир действительно так несправедлив? Последние годы мы готовились к Олимпийским играм. Я вложила в это так много энергии и времени, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Теперь мне кажется, что мои мечты исчезли в течение одного дня.

Я возьму небольшой отпуск, чтобы восполнить своё тело энергией и новыми мечтами и снова зажечь этот огонь. Для всех, кто может преследовать свои мечты прямо сейчас, дерзайте! Потому что не считается само собой разумеющимся иметь такую возможность. Спасибо за все добрые послания и огромное спасибо Австрийской федерации лыжного спорта, они действительно сделали всё, чтобы доставить меня в Китай», — гласит пост Крамер в «Инстаграме».

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