«Неужели мир так несправедлив?» Крамер эмоционально отреагировала на пропуск Олимпиады

20-летняя австрийская прыгунья с трамплина и лидер текущего сезона Кубка мира Марита Крамер эмоционально высказалась о пропуске Олимпийских игр в Пекине – 2022 из-за выявленного заболевания коронавирусом перед вылетом.
«Как уже знает большинство из вас, я получила положительный результат на заключительном тестировании на коронавирус перед поездкой в Пекин. Сначала я не могла в это поверить, потому что делала всё возможное, чтобы избежать такой ситуации. Я сразу же отправилась домой, чтобы сдать повторный тест, надеясь, что значение антител будет достаточным для вылета позднее и подготовки к соревнованиям. Но тест снова положительный.
Ни слов, ни чувств, только пустота. Неужели мир действительно так несправедлив? Последние годы мы готовились к Олимпийским играм. Я вложила в это так много энергии и времени, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Теперь мне кажется, что мои мечты исчезли в течение одного дня.
Я возьму небольшой отпуск, чтобы восполнить своё тело энергией и новыми мечтами и снова зажечь этот огонь. Для всех, кто может преследовать свои мечты прямо сейчас, дерзайте! Потому что не считается само собой разумеющимся иметь такую возможность. Спасибо за все добрые послания и огромное спасибо Австрийской федерации лыжного спорта, они действительно сделали всё, чтобы доставить меня в Китай», — гласит пост Крамер в «Инстаграме».
- 2 февраля 2022
-
08:23
-
08:00
-
06:55
-
06:36
-
06:27
-
06:21
-
06:04
-
02:16
-
00:50
-
00:37
-
00:00
- 1 февраля 2022
-
23:17
-
22:59
-
22:37
-
22:34
-
21:55
-
21:19
-
21:15
-
21:00
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:20
-
19:48
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
19:01
-
18:44
-
18:43
-
18:12
-
18:00
-
17:54
-
17:42
-
17:34