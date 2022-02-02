Американские аналитики назвали 4 россиян, за которыми стоит следить на Олимпиаде в Пекине
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Американские аналитики из компании Gracenote назвали четырёх российских олимпийцев, на которых стоит обратить внимание на предстоящих зимних Играх — 2022 в Пекине (Китай). Специалисты выделили представителей лыжных гонок Александра Большунова и Наталью Непряеву, фигуристку Камилу Валиеву, а также фристайлиста Максима Бурова.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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