Саночник Семён Павличенко — об Олимпиаде: нужно долбить по полной. Терять нечего

Двукратный чемпион мира, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, шестикратный чемпион Европы, российский саночник Семён Павличенко рассказал о настрое на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). В этом виде спорта будут разыграны четыре комплекта медалей.

«Сейчас будет полная импровизация, поскольку терять по сути нечего. Просто нужно долбить по полной. Никаких вариантов, сезон был провальный. Сейчас за эти заезды нужно успеть испробовать всё, что с собой привёз, все наработки и настройки, мысли в голове. Всё это нужно успеть воплотить здесь», — сказал Павличенко в эфире «Матч ТВ».

Соревнования саночников на Олимпиаде в Пекине начнутся 6 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.