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На Олимпийских играх в Пекине стартовали первые соревнования

На Олимпийских играх в Пекине стартовали первые соревнования
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Сегодня, 2 февраля, стартовали первые соревнования в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Одновременно проходят четыре матча в турнире по кёрлингу в миксте: Швеция — Великобритания, Австралия — США, Норвегия — Чехия и Китай — Швейцария.

Участие в соревнованиях по кёрлингу в миксте примут 10 сборных: Австралия, Канада, Китай, Чехия, Великобритания, Италия, Норвегия, Швеция, Швейцария и США. Четыре лучшие сборные по итогам группового этапа выйдут в полуфинал.

Сборная России выступит в мужском и женском олимпийском турнирах по кёрлингу.

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Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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