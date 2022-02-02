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Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 2 февраля

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 2 февраля
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Сегодня, 2 февраля, стартовали первые соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию их результаты.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 2 февраля
Кёрлинг. Микст. 1-й тур
Великобритания — Швеция — 9:5 (1:0, 0:2, 3:0, 0:1, 0:2, 1:0, 3:0, 1:0).
США — Австралия — 6:5 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:3, 2:0, 1:0).
Чехия — Норвегия — 7:6 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1, 1:0, 0:2, 0:1, 3:0, 1:0).
Китай — Швейцария — 7:6 (1:0, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:3, 2:0, 0:1, 1:0).

Участие в соревнованиях по кёрлингу в миксте примут 10 сборных: Австралия, Канада, Китай, Чехия, Великобритания, Италия, Норвегия, Швеция, Швейцария и США. Четыре лучшие сборные по итогам группового этапа выйдут в полуфинал.

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