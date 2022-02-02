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Церемония открытия Олимпийских игр — 2022: когда начало, где смотреть прямую трансляцию

Церемония открытия Олимпийских игр — 2022: когда начало, где смотреть прямую трансляцию
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Олимпийские игры – 2022 в Пекине будут официально открыты в пятницу, 4 февраля. Церемония открытия будет показана телеканалом «Россия-1» в прямом эфире. Трансляция начнется в 15:00 по московскому времени. Комментировать церемонию открытия будет Дмитрий Губерниев.

На Олимпийских зимних играх в Пекине Команду ОКР представят 213 спортсменов, которые будут бороться за медали во всех видах программы.

Российские спортсмены примут участие в Играх в составе Команды ОКР, сформированной Олимпийским комитетом России, и будут выступать под флагом ОКР. В качестве музыкальной композиции на протокольных мероприятиях и во время церемонии награждения, как и во время Олимпиады в Токио, будет использоваться мелодия из Концерта №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского.

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