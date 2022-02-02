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Олимпиада-2022: знаменосцы сборной России на зимних Играх не становились чемпионами с 1994 года – это проклятье?

Кто рискнёт снять проклятье? Российские знаменосцы почти 30 лет не выигрывали Олимпиаду
Татьяна Постникова
Российские знаменосцы почти 30 лет не выигрывали
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Флаг на церемонии открытия зимних Игр – чуть ли не чёрная метка для спортсмена. Но, может быть, в Пекине серия прервётся?

Вик Уайлд – самый титулованный олимпиец в сборной России, поэтому сейчас он является главным кандидатом на роль одного из знаменосцев команды на открытии Олимпийских игр.

Натурализованный американец уже заявлял, что готов принять эту честь. А ведь многие спортсмены отказываются быть знаменосцами – либо из-за трудного графика, либо из-за суеверия. Считается, что тот, кто несёт флаг, не побеждает на Играх. И, кажется, это правда.

Чёрная метка?

Ещё в 2014 году перед стартом домашней Олимпиады в Сочи тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что в сборной есть проблемы с поиском знаменосца.

«Многие отказываются. Одни не хотят получать эмоциональную и физическую нагрузку перед выступлением, другие суеверны. Считают почему-то, что знаменосцы потом не выигрывают».

С 1992 года сборная России участвовала в 13 Олимпиадах, а флаг на открытии турнира несли 14 именитых атлетов. Но из них лишь пятеро завоевали золотые медали, другим же доставалось серебро или бронза или они вообще покидали Игры с пустыми руками.

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Счастливчиками стали биатлонист Сергей Чепиков, который в 1994 году взял золото и серебро, борец Александр Карелин, ставший олимпийским чемпионом в 1996-м, гандболист Андрей Лавров, выигравший золото в 2000-м, бобслеист Александр Зубков, который в 2014-м завоевал сразу два золота, но в итоге были лишён медалей из-за нарушения антидопинговых правил, и фехтовальщица Софья Великая, получившая медаль высшей пробы в 2020-м.

У летних олимпийцев о «проклятии знаменосцев» вспоминают реже: и олимпийских чемпионов больше, и медали спортсмены, начинавшие Игры с флагом в руках, регулярно брали. Теннисистка Мария Шарапова и волейболист Максим Михайлов завоевали по серебру.

А вот у зимних олимпийцев «чёрная полоса» длится без малого 30 лет. Официально у Зубкова олимпийских медалей высшей пробы нет – следовательно, олимпийским чемпионом знаменосец сборной России в последний раз стал в 1994 году. И с тех пор у спортсменов, нёсших флаг, была лишь одна медаль – серебро конькобежца Дмитрия Дорофеева в 2006 году.

Безмедальные чемпионы

В 1998 и 2002 годах знаменосцем сборной России был великий лыжник Алексей Прокуроров. Он уже был легендой и «старожилом» лыжных гонок. Впервые на Играх он выступил ещё в 1988 году, где завоевал золото и серебро. А на остальных Олимпиадах остался без медалей.

В Нагано-1998 лучшим результатом Прокуророва стало четвёртое место в гонке на 50 км свободным стилем. От медали россиянина отделили 40 секунд. В 2002-м Алексей пробежал лишь две гонки: стал 29-м в спринте и 28-м в марафоне. В том же году он завершил карьеру.

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В 2010 году флаг России нёс хоккеист Алексей Морозов, уже имевший за плечами серебро Олимпиады-1998. Игры в Ванкувере между тем стали вторыми в жизни опытного спортсмена. Однако в Канаде сборная России даже не смогла подняться на пьедестал. В группе россияне заняли первое место, обойдя чехов, словаков и латвийцев, а в четвертьфинале проиграли хозяевам турнира и будущим чемпионам – канадцам (3:7).

Допинговый провал

В 2014-м долго не могли найти спортсмена, который понесёт флаг страны — из-за многочисленных отказов. Кандидатами были и лыжник Александр Легков, и биатлонист Евгений Устюгов, но в церемонии открытия в роли знаменосца они участвовать не хотели. Правда, решения были мотивированы не проклятием, а спортивными интересами.

«Мне предлагали стать знаменосцем сборной России, но я отказался, поскольку не хотел менять высоту. Дело в том, что все спортсмены ставят перед собой цель завоевать золотую медаль, и я не исключение. Именно это моя задача», – рассказывал Легков.

Знаменосцем был выбран бобслеист Александр Зубков. Казалось, он снял проклятье: завоевал два золота из трёх в соревнованиях среди мужчин. Для России эти золотые медали в бобслее стали первыми в истории страны. Хоть у Зубкова уже были серебро Турина и бронза Ванкувера, золотой дубль оказался довольно неожиданным, учитывая силу соперников.

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После Сочи 40-летний Зубков объявил о завершении карьеры. А в 2017-м решением Международного олимпийского комитета бобслеист был пожизненно отстранён за употребление допинга и лишён сочинских медалей. В 2018 году санкции были изменены и распространились лишь на Игры-2014, а затем Александр обжаловал это решение в Мосгорсуде. Как итог – Зубков официально считается олимпийским чемпионом лишь на территории России.

На Олимпиаду-2018 Россия поехала в нейтральном статусе и без половины спортсменов. На открытии Игр флаг МОК нёс волонтер – выбирать смелого атлета не пришлось.

Сейчас россияне также будут выступать в нейтральном статусе, но под флагом Олимпийского комитета России, его понесут два спортсмена – мужчина и женщина. Знаменосцы будут выбраны накануне церемонии. Кто же рискнёт снять проклятье?

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