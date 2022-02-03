Захаров: пусть наши хоккеисты не живут в Олимпийской деревне и не садятся со мной за стол

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров прокомментировал решение сборной России по хоккею отправиться на Игры в Пекине отдельным от других олимпийцев рейсом.

«Если это правда, что они отказались лететь с другими представителями нашей сборной, которые проделали большой путь, преодолели много трудностей, сдавали каждый день ПЦР-тесты… Если бы я находился в том самолёте, в котором отказались лететь наши хоккеисты, аргументируя риском заразиться коронавирусом… Пусть тогда выгонят стюардов, пилотов, пусть сами летят, не живут в Олимпийской деревне, не садятся со мной за одним столом.



Они на свои деньги организовали этот борт? Если есть возможность оплатить этот борт, почему нет. Но если ты не хочешь лететь с такими же, как ты. Какой там девиз у нас? Одна страна — одна команда. Вот они разрушили вчера этот девиз, наверное.



Мы тоже сейчас летели отдельным бортом, но это не потому, что наша федерация его заказала. Мы почему-то сделали круг из Иркутска в Красноярск. Может, кто-то с нами тоже отказался лететь, я не знаю. Много топ-спортсменов, которые более топовые, чем наши хоккеисты и которые объединялись с другими и летели вместе. Если федерация хочет, может хоть каждого отправить отдельным рейсом, но отказываться, аргументируя это тем, что не полетим со спортсменами своей страны из-за риска заразиться, это абсурд, мне кажется. Я тоже всегда летаю бизнес-классом, когда могу себе это позволить, но не говорю, что не буду лететь, например, с командой по кёрлингу, потому что могу заболеть. Это некрасиво выглядит», — цитирует Захарова сайт «Матч ТВ».

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.