Бельгийская скелетонистка расплакалась после того, как её отправили на изоляцию в Пекине

Бельгийская скелетонистка Ким Мейлеманс не смогла сдержать слёз после того, как её отправили на дополнительную изоляцию. Спортсменка провела эфир в «Инстаграме», в котором рассказала о своих переживаниях, она не смогла сдержать слёз.

Запись можно посмотреть в «твиттере» журналиста Тарика Паньи.

Ранее её отправили на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус. Мейлеманс сообщила, что ей запретили покидать карантинный отель после трёх дней изоляции и нескольких отрицательных тестов. Спортсменка пожаловалась на карантинные условия.



После этого Организация Global Athlete назвала обращение с Мейлеманс «совершенно неприемлемым», а МОК опубликовал заявление, в котором говорилось, что в четверг ей будет предоставлена комната в Олимпийской деревне.



При этом Мейлеманс сдала отрицательные тесты на коронавирус. Однако вместо того, чтобы вернуть её в Олимпийскую деревню, скорая помощь отвезла 25-летнюю девушку в другое, соседнее учреждение на семь дополнительных дней изоляции.

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