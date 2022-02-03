Майгуров объяснил, почему считает Олимпийские игры в Пекине особенными

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился ожиданиями от старта Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Это особенная Олимпиада, будет о чём рассказать своим детям. Все остальные не то что стандартные, но стандартные именно в плане правил, а здесь вот такая ситуация. Хотел бы сказать спасибо организаторам за то, что они предпринимают все меры и усилия, чтобы всё-таки мероприятие состоялось. Олимпиада — главное соревнование для любого спортсмена, и, конечно, обидно, когда ты четыре года готовишься, а потом это отменяют и надо готовиться ещё четыре года.
Мне кажется, как раз спорта здесь максимум. К сожалению, не будет зрителей и туристов, которые хотели бы воочию посмотреть. Но в остальном вся Олимпиада соответствует олимпийским требованиям и нормам. Всё есть. Настроение боевое, все улыбаются, все настраиваются на борьбу. Будем бороться за медали», — сказал Майгуров в эфире «Россия 24».
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- 3 февраля 2022
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