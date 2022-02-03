Российские фристайлисты не вышли в финал ОИ-2022 в могуле по итогам первой квалификации

Российские фристайлисты не смогли пробиться в финал соревнований по могулу по итогам первой квалификации на Олимпийских играх в Пекине. Никита Новицкий продемонстрировал 13-й результат, Никита Андреев — 27-й. В финал вышли спортсмены, попавшие в топ-10.

Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Первая квалификация

1. Микаэль Кингсбери (Канада) — 81,15.

2. Вальтер Вальберг (Швеция) — 79,12.

3. Бенжамен Каве (Франция) — 78,40...

13. Никита Новицкий (Россия) — 74,71...

27. Никита Андреев (Россия) — 67,39.

Россияне выступят во второй квалификации, которая состоится 5 февраля. В тот же день состоятся финалы.

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