Президент ОКР объяснил выбор знаменосцев сборной России на церемонию открытия Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объяснил выбор знаменосцев на церемонию открытия Олимпиады в Пекине. Ими будут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв.
«Чжандзякоу находится очень далеко от Пекина, по понятным причинам немногие спортсмены оттуда смогут принять участие в церемонии открытия. Костяк нашей делегации на открытии — спортсмены, тренеры и специалисты, проживающие в Пекине и Яньцине. У нас будет одна из самых больших делегаций на открытии — более 80 человек. Не будут принимать участие и те, у кого соревнования на следующий день.
Сегодня мы провели совещание с представителями команд, с которыми обсудили кандидатов на роль знаменосцев. Главным критерием является спортивные заслуги на предыдущих Играх и в карьере. Второй критерий — гендерное равенство, о котором мы говорим и подтверждаем делом. У нас равенство почти достигнуто, 109 юношей и 103 девушки принимают участие в Олимпийских играх от сборной России. Очень важно, чтобы наши спортсмены олицетворяли собой силу и мощь спортивной делегации.
Единогласно решили, что знаменосцами будут серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина, одна из опытных наших спортсменок, и олимпийский чемпион 2018 года, капитан хоккейной команды Вадим Шипачёв. Выбор очевидный, не вызвал вопросов. Это самые достойные спортсмены делегации», — сказал Поздняков на пресс-конференции.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится завтра, 4 февраля.
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- 3 февраля 2022
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