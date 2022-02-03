Президент Союза конькобежцев России прокомментировал выбор Фаткулиной как знаменосца на ОИ
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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов оценил выбор Ольги Фаткулиной в качестве знаменосца сборной на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
«Это большая честь. Очень рад за Ольгу Фаткулину. Она заслуженный спортсмен, участница многих Олимпийских игр, серебряный призёр в Сочи. Помним, что в своё время Ольге предъявлялись обвинения, которые были отведены потом. Это тоже дополнительное признание.
Есть поверье, что знаменосцам приходится труднее на соревнованиях. Но Ольга — настоящий боец, верим, что это только мотивирует дополнительно», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится завтра, 4 февраля.
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