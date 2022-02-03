Президент Союза конькобежцев России прокомментировал выбор Фаткулиной как знаменосца на ОИ

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов оценил выбор Ольги Фаткулиной в качестве знаменосца сборной на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.



«Это большая честь. Очень рад за Ольгу Фаткулину. Она заслуженный спортсмен, участница многих Олимпийских игр, серебряный призёр в Сочи. Помним, что в своё время Ольге предъявлялись обвинения, которые были отведены потом. Это тоже дополнительное признание.



Есть поверье, что знаменосцам приходится труднее на соревнованиях. Но Ольга — настоящий боец, верим, что это только мотивирует дополнительно», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится завтра, 4 февраля.