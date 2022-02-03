Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня перед стартом зимних Игр в Пекине

Известный китайский актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр в Пекине. Об этом сообщает Beijing Daily.

68-летний актер стал 30-м факелоносцем эстафеты. Чан пронёс олимпийский огонь по самому популярному участку Великой Китайской стены.

Отметим, что актёр принимал участие в эстафете огня на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Напомним, серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР. Игры завершатся 20 февраля.