В каком виде спорта сборная России сможет завоевать первую награду Олимпиады-2022?

Завтра, 4 февраля, состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Она начнётся в 15:00 по московскому времени. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР.
Серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады. Завтра же начнутся первые соревнования в рамках главного турнира зимы.
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Зимние Олимпийские игры 2022 года завершатся 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.
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