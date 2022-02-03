«Мы явно не друзья с российскими спортсменами». Украинская бобслеистка — перед стартом ОИ

Украинская бобслеистка Лидия Гунько высказалась о предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но, поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем иметь с ними спокойный и лёгкий контакт.
Мы пытаемся дистанцироваться от всего этого во время соревнований и тренировок. Конечно, в реальной жизни нельзя игнорировать это, потому что от действий России действительно пострадало много моих друзей и знакомых», — приводит слова Гунько CNN.
Также у Гунько есть семья как на Украине, так и в России, и она говорит, что все родственники будут её поддерживать: «Мы одна семья и должны поддерживать друг друга».
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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- 3 февраля 2022
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