Евгений Климов стал лучшим в третьей тренировочной попытке в прыжке с трамплина на ОИ

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов показал лучший результат третьей попытки в рамках тренировки на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

В первой и второй попытках Климов стал 25-м и 19-м, не преодолев стометровый результат. В третьей попытке Евгений прыгнул на 101,5 метра.

Олимпийские игры в Пекине. Прыжки с трамплина

Мужчины. HS-106. Тренировка. Попытка 1

1. Мануэль Феттнер (Австрия) – 60,5 балла (101,0 м).

2. Камиль Стох (Польша) – 58,8 (102,5).

3. Цене Превц (Словения) – 57,9 (99,5)...

13. Данил Садреев (Россия) – 53,1 (100,0)...

25. Евгений Климов (Россия) – 46,2 (96,0)...

29. Роман Трофимов (Россия) – 42,0 (93,0)...

41. Михаил Назаров (Россия) – 29,3 (84,0).

42. Илья Маньков (Россия) – 29,2 (84,0).

Олимпийские игры в Пекине. Прыжки с трамплина

Мужчины. HS-106. Тренировка. Попытка 2

1. Эгнер Гранеруд Хальвор (Норвегия) – 68,7 (103,5).

2. Даниэль Хубер (Австрия) – 66,3 (106,0).

3. Роберт Юханссон (Норвегия) – 64,7 (101,0)...

8. Данил Садреев (Россия) – 62,0 (99,5)...

19. Евгений Климов (Россия) – 56,3 (97,5)...

26. Роман Трофимов (Россия) – 51,0 (96,0)...

45. Михаил Назаров (Россия) – 39,4 (89,0)...

50. Илья Маньков (Россия) – 36,3 (88,0).

Олимпийские игры в Пекине. Прыжки с трамплина

Мужчины. HS-106. Тренировка. Попытка 3

1. Евгений Климов (Россия) – 65,5 (101,5).

2. Эгнер Гранеруд Хальвор (Норвегия) – 58,4 (104,5).

3. Петер Превц (Словения) – 58,2 (102,0)...

8. Данил Садреев (Россия) – 54,0 (96,0)...

37. Роман Трофимов (Россия) – 37,5 (87,5)...

39. Илья Маньков (Россия) – 35,8 (90,0)...

47. Михаил Назаров (Россия) – 26,6 (83,0).