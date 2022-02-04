На Олимпиаде в Пекине за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
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3 февраля в Пекин (Китай) прибыли 1344 человека, связанные с проведением Олимпийских игр, из них 737спортсменов и официальных представителей сборных. В ходе тестирования на коронавирус в аэропорту было выявлено14 случаев заражения, 7 из них — у спортсменов и представителей сборных, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.
Ещё 7 случаев заражения были обнаружены по итогам тестов в олимпийском «пузыре», из них два у спортсменов и представителей команд.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Первые комплекты медалей будут разыграны 5 февраля.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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