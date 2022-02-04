Сборная России выйдет на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине под 46-м номером

Сегодня, 4 февраля, состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Она начнётся в 15:00 мск. Сборная России на церемонии открытия выйдет под 46-м номером, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Знаменосцами российской команды станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв. Всего в церемонии примет участие 91 страна. Сборная России на Играх — 2022 из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России.

На Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры — 2022 завершатся 20 февраля.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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