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Сборная России вышла на церемонию открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Сборная России вышла на церемонию открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине
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Олимпийская сборная России вышла на стадион в Пекине (Китай), где в настоящий момент проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр. Российские олимпийцы вышли на арену 46-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв.

Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено. В Пекине национальная команда будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

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