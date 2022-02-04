Михаил Боярский оценил церемонию открытия зимней Олимпиады в Пекине

Актёр Михаил Боярский поделился впечатлениями от открытия зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
«Понравилось открытие Олимпиады. Китайцы всё сделали с большим вкусом, очень скромно, несмотря на масштабы экономически сильного государства. Невзирая на свою силу, сделали всё очень по-доброму, трогательно и проникновенно. Сделали с тем чувством, которое объединяет всех людей – с добротой. Красота спасёт мир — они к этому стремятся.
Художники справились с главной задачей – принести добро в мир, объединить человечество. Милосердие – это очень важно», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 4 февраля 2022
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