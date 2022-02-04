Владимир Путин на церемонии открытия Олимпиады-2022. Встреча наших атлетов. Фото

На российском ТВ президента не показали, а вот американский телеканал внимательно следил за главой нашего государства.

4 февраля на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. С трибун арены за торжественным мероприятием наблюдал и президент России Владимир Путин, получивший такую возможность благодаря личному приглашению от главы Китая Си Цзиньпина.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивно-арбитражный суд наказал Россию за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории: для спортсменов это означало запрет на флаг и гимн на топ-турнирах в течение двух лет. Помимо этого, представителям правительства России запрещается быть членами панелей или комитетов любой организации-подписанта Всемирного антидопингового кодекса.

Они не могут получать аккредитацию на Олимпийские игры, а также на чемпионаты мира. Принимать участие каким-либо образом в этих турнирах также запрещено». Таким образом, Путин не имел права присутствовать на церемонии открытия Олимпиаде, если бы не одно «но». В решении CAS подразумевалось три исключения из этого правила.

Представитель правительства России может поехать на Олимпиаду, если он входит в состав комитетов МОК/ПКР или является их членом. Также он может поехать, если его лично пригласит глава государства-организатора или премьер-министр этой страны. Можно поехать на Игры в качестве спортсмена или в роли тренера/любого другого специалиста сборной.

В нашем случае сработал второй вариант – генсек Компартии Китая Си Цзиньпин лично пригласил Владимира Путина на Олимпиаду-2022 в Пекин. Стоит заметить, что в 2014 году схема была обратной. Тогда Путин приглашал Си Цзиньпина на Олимпиаду в Сочи – и китайский лидер тоже приехал. Путин принял приглашение китайского руководителя ещё в сентябре, а сегодня провёл официальную встречу со своим коллегой за несколько часов до начала церемонии открытия.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, прежде всего хотел бы поблагодарить за приглашение на открытие Олимпийских игр. Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали её блестяще – как всегда, это у вас происходит при подготовке таких крупных мероприятий. Уверен, что наши спортсмены выступят достойно – и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках», – сказал Путин.

«Президент России Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин представили глобальный альянс с антизападным уклоном в пятницу, всего за несколько часов до торжественного открытия Олимпийских игр в Пекине. Это поразительное сочетание политики и спорта», — утверждает информагентство Reuters.

Фото: РИА Новости

В результате встречи глав государств Россия и Китай было принято совместное заявление о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах. Перечень документов, принятых в рамках визита президента России в Китай, был опубликован на сайте Кремля. После чего руководитель нашей страны отправился на церемонию открытия самого престижного спортивного старта в мире.

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На территории России мероприятие транслировал телеканал «Россия-1», но в эфире общемировой трансляции президента не оказалось. А вот американское телевидение, которое снимало церемонию на свою камеру, мимо Путина пройти не могло. Причём он впервые попал в кадр телеканала NBC во время выхода украинских спортсменов.

За выходом российских спортсменов Путин наблюдал уже стоя. Следом показали главу Китая, который поаплодировал нашим олимпийцам во время их появления в чаше пекинской арены.

«Путин смотрит открытие Олимпиады из ложи, то, что его не показали во время прохода сборной России по стадиону, не связано с ограничениями в отношении России», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Robert Michael/Getty Images

Важно заметить, что с 2000 года, когда Путин впервые стал президентом России, состоялось 12 церемоний открытия Олимпийских игр – и за это время Путин посетил всего три таких мероприятия. Впервые Путин побывал на Олимпиаде в 2008-м. Символично, что 14 лет назад Игры тоже проходили в Пекине. Правда, в то время Путин гостил в роли премьер-министра, а не президента.

Позже он приезжал в Лондон во время Игр-2012, но уже после церемония открытия – тогда президент признался, что открытие смотрел, хоть и не присутствовал на нем лично. В Великобритании глава России встретился с бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном и посетил олимпийские соревнования по дзюдо. На его глазах российский дзюдоист Тагир Хайбулаев завоевал золотую награду в весовой категории до 100 кг.

В последний раз до настоящего момента Путин присутствовал в Сочи, когда восемь лет назад наша страна впервые в своей истории принимала зимнюю Олимпиаду. И вот сегодня Путин снова побывал на этом мероприятии.

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