МОК не упомянул команду России в текстовой трансляции церемонии открытия зимней Олимпиады
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Официальный сайт Международного олимпийского комитета пропустил команду России при упоминании команд, которые участвуют в параде спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
При выходе национальных команд на стадион названия из стран объявлялись в официальной текстовой трансляции зимней Олимпиады. Россию в текстовой трансляции не упомянули.
Церемония открытия зимней Олимпиады — 2022 состоялась сегодня, 4 февраля, и завершилась в 17:00. Знаменосцами российской команды стали капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.
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