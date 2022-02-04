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Губерниев показал толпы журналистов в автобусах Пекина после церемонии открытия Игр

Губерниев показал толпы журналистов в автобусах Пекина после церемонии открытия Игр
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев показал, как толпы журналистов уезжают на нескольких автобусах с церемония открытия зимних Олимпийских в Пекине (Китай). Губерниева смутило то, что организаторы не могут обеспечить соблюдение социальной дистанции между людьми.

«Вот друзья, вот. Организация китайская, прекрасная. Смотрите, социальная дистанция. Всё, как мы любим, для журналистов после открытия. Все, все здесь. Не пропустим «омикрон», — иронично прокомментировал ситуацию Губерниев в видео у себя в телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 4 февраля, на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

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