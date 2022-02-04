Видео: салют в честь открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Поделиться
Сегодня, 4 февраля, зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине были объявлены открытыми. В небе над Пекином прошёл салют в честь этого.
Напомним, российские олимпийцы вышли на парад спортсменов на церемонии открытия Игр 46-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв.
Российские спортсмены на крупнейших турнирах не могут выступать под национальным флагом, использование гимна страны также запрещено. В Пекине национальная команда будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
00:21
-
00:00
- 4 февраля 2022
-
23:39
-
23:21
-
23:10
-
23:02
-
22:31
-
22:04
-
21:47
-
21:22
-
21:00
-
20:51
-
20:31
-
20:23
-
20:05
-
19:57
-
19:47
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:49
-
18:35
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:15
-
18:06
-
18:06
-
17:54
-
17:52
-
17:48
Партнерский контент