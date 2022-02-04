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Лыжные гонки на зимней Олимпиаде — 2022: кому больше подходит трасса — сборной России и Большунову или Норвегии и Клебо?

«Клебо здесь будет рюкзачить». Кому подходит олимпийская трасса — России или Норвегии?
Андрей Шитихин
Кому из лыжников подходит олимпийская трасса
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В Пекине всем лыжникам будет тяжело. Но Большунов может получить преимущество.

Норвежский тренер сборной Великобритании Ханс Кристиан Штадхайм заявил, что трасса олимпийского скиатлона словно создана для Александра Большунова. Тяжелейший круг с со сложными подъёмами, на котором практически всё решит функциональная выносливость.

«Чемпионат» решил разобраться, так ли это на самом деле. И получил однозначный ответ.

«Условия подходят Большунову»

«Клебо, конечно же, готов к Играм. Если он в той же форме, в какой был во время «Тур де Ски», то может завоевать золото в любой гонке. Но условия здесь складываются в пользу других лыжников. Йоханнес хорош во всём, но я не думаю, что здесь он сможет воспользоваться своими экстраординарными способностями. Здешний снег не делает трассу проще. Она как будто создавалась под Большунова или Нисканена», — сказал Штадхайм норвежскому каналу NRK.

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Своему коллеге ответил тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум.

«Я уже проинспектировал трассу. Нет никаких сомнений в том, что она потребует от спортсменов мощи. Но я думаю, что Клебо ещё в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски», где также очень сложная трасса, показал, что тоже способен бороться на ней. На мой взгляд, всё решит то, в какой форме находятся лыжники. Каждый сможет побороться», — уверен норвежец.

«Все будут рюкзачить, никто не захочет убегать»

А что думают по этому поводу тренеры сборной России? Какую тактику выбирать Большунову и другим российским парням? Будут ли наши ребята пытаться убежать от норвежцев и финна Ийво Нисканена? Как скажется на тактике гонки тугое скольжение, о чём говорят абсолютно все?

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«Рюкзачить на трассе будут многие по такому скольжению. Когда ты идёшь сзади, это намного легче. А если будет ветер, то вдвойне легче. Даже не знаю, кто захочет лидировать по такой трассе, ведь на финише можно остаться ни с чем, — уверен тренер сборной России Сергей Турышев. — Думаю, что Клебо тоже будет рюкзачить, как и остальные, чтобы решить всё на финише. Тут победной может стать тактика убегания на длинных подъёмах. Там можно решить судьбу гонки при условии, что ветра не будет. Но тяжеловато будет – плохое скольжение, высота, ветер, мороз. Кто функционально будет готов лучше, тот и получит преимущество».

«Могу сказать, что трасса действительно подходит таким спортсменам, как Саша Большунов – мощным, функционально выносливым, — признал ещё один тренер сборной России Артём Жмурко. — Но у нас и Денис Спицов с Алексеем Червоткиным готовы себя проявить. Они в хорошей форме, настраиваются.

Норвежские специалисты правильно говорят о том, что сами непонятно как нарабатывают функциональную выносливость. Вот на последнем сборе в Италии, когда они подхватили «корону», мы тренировались вместе. И не понимали, за счёт чего они так бегут. Были даже разочарованы их работой.

На первой тренировке они гуськом друг за другом ходили в третьей, иногда в четвёртой зоне, фотографировали местные пейзажи. Правда, на вторую они выходили очень поздно, делали огромный перерыв между тренировками. В тренажёрном зале мы их вообще ни разу не видели. Не было, чтобы они выматывали себя до слюней с соплями даже на специальных тренировках. И бегут при этом!

На этой трассе многое будет решать функционалка. На первой тренировке мы вообще не понимали, как будем бежать, но постепенно раскатились, а теперь даже и скольжения неплохого добились».

«Лыжи будут готовы»

Как добились? С помощью сервисёров, конечно, которые работают не покладая рук.

«Мы ищем варианты, пробуем. Привезли сюда свою штайшлифт-машину, которую вовсю используем. Подобрали уже структуры, которые здесь неплохо работают. Лыжи к гонкам будут готовы», — пообещал шеф сервис-бригады сборной России Урмас Вяльбе.

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Ну что ж, осталось только дождаться гонок. Женский и мужской скиатлон на Олимпиаде пройдут 5 и 6 февраля.

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