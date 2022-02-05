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На Олимпиаде в Пекине обнаружено 45 случаев заражения коронавирусом за сутки

На Олимпиаде в Пекине обнаружено 45 случаев заражения коронавирусом за сутки
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4 февраля в Пекин (Китай) прибыли 287 человек, связанных с проведением Олимпийских игр, из них 138 спортсменов и официальных представителей сборных. В ходе тестирования в аэропорту было выявлено 26 случаев заражения коронавирусом, 20 из них — у спортсменов и представителей сборных, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.

Ещё 19 случаев заражения были обнаружены по итогам тестов в олимпийском «пузыре» – 5 из них у спортсменов и представителей команд.

Первые комплекты медалей на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны сегодня, 5 февраля.

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