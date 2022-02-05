Сборная России завоевала первую медаль на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Сборная России завоевала первую медаль на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Её команде принесла лыжница Наталья Непряева.

Спортсменка завоевала серебро в скиатлоне, проиграв лишь главной фаворитке турнира – норвежке Терезе Йохауг. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

Также сегодня, 5 февраля, на Играх-2022 будут разыграны ещё пять комплектов медалей.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

5 февраля. 1-й день — 6 комплектов медалей

10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2 х 7,5 км.

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.

12:00. Биатлон. Смешанная эстафета, 4 x 6 км.

14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-106. Финал.

15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3.

16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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