Российские фристайлисты не примут участия в розыгрыше медалей в могуле на ОИ-2022

Российский фристайлист Никита Андреев не сумел квалифицироваться в решающий раунд соревнований по могулу на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Его результат во втором финале не был засчитан судьями, так как россиянин выехал за пределы трассы.

За медали в мужском могуле поборются спортсмены, вошедшие в топ-6 по итогам второго финала.

Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Второй финал

1. Вальтер Вальберг (Швеция) — 80,33 балла.

2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 79,59.

3. Икума Хорисима (Япония) — 79,58.

4. Бенжамен Каве (Франция) — 78,82.

5. Купер Вудс-Топалович (Австралия) — 77,22.

6. Ник Пейдж (США) – 76,92.

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