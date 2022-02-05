Российские фристайлисты не примут участия в розыгрыше медалей в могуле на ОИ-2022

Российский фристайлист Никита Андреев не сумел квалифицироваться в решающий раунд соревнований по могулу на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Его результат во втором финале не был засчитан судьями, так как россиянин выехал за пределы трассы.
За медали в мужском могуле поборются спортсмены, вошедшие в топ-6 по итогам второго финала.
Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Второй финал
1. Вальтер Вальберг (Швеция) — 80,33 балла.
2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 79,59.
3. Икума Хорисима (Япония) — 79,58.
4. Бенжамен Каве (Франция) — 78,82.
5. Купер Вудс-Топалович (Австралия) — 77,22.
6. Ник Пейдж (США) – 76,92.
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- 5 февраля 2022
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