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Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золото в могуле на Олимпийских играх — 2022

Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золото в могуле на Олимпийских играх — 2022
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Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золотую медаль в соревнованиях по могулу на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро взял канадец Микаэль Кингсбери. Тройку призёров замкнул японец Икума Хорисима.

Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Третий финал

1. Вальтер Вальберг (Швеция) — 83,23 балла.
2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 82,18.
3. Икума Хорисима (Япония) — 81,48.
4. Бенжамен Каве (Франция) — 79,44.
5. Ник Пейдж (США) – 78,90.
6. Купер Вудс-Топалович (Австралия) – 78,88.

Отметим, что россияне Никита Андреев и Никита Навоцкий выбыли из соревнований на более ранних стадиях.

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Олимпиада 2022. Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
05 февраля 2022, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Вальтер Вальберг
Швеция
83.23
2
Микаэль Кингсбери
Канада
82.18
3
Икума Хорисима
Япония
81.48
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