Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золото в могуле на Олимпийских играх — 2022

Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золотую медаль в соревнованиях по могулу на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро взял канадец Микаэль Кингсбери. Тройку призёров замкнул японец Икума Хорисима.

Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Третий финал

1. Вальтер Вальберг (Швеция) — 83,23 балла.

2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 82,18.

3. Икума Хорисима (Япония) — 81,48.

4. Бенжамен Каве (Франция) — 79,44.

5. Ник Пейдж (США) – 78,90.

6. Купер Вудс-Топалович (Австралия) – 78,88.

Отметим, что россияне Никита Андреев и Никита Навоцкий выбыли из соревнований на более ранних стадиях.

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