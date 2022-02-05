Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золото в могуле на Олимпийских играх — 2022

Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золотую медаль в соревнованиях по могулу на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро взял канадец Микаэль Кингсбери. Тройку призёров замкнул японец Икума Хорисима.
Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Третий финал
1. Вальтер Вальберг (Швеция) — 83,23 балла.
2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 82,18.
3. Икума Хорисима (Япония) — 81,48.
4. Бенжамен Каве (Франция) — 79,44.
5. Ник Пейдж (США) – 78,90.
6. Купер Вудс-Топалович (Австралия) – 78,88.
Отметим, что россияне Никита Андреев и Никита Навоцкий выбыли из соревнований на более ранних стадиях.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 5 февраля 2022
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